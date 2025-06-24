24 Июня 2025
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Экономика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко провел парламентские слушания по проекту закона об исполнении бюджета Кубани за 2024 год

В слушаниях приняли участие министр финансов края Александр Кнышов, председатель Контрольно-счетной палаты края Сергей Усенко, представители краевых ведомств, экспертного сообщества, члены Совета молодых депутатов. Депутаты ЗСК, работающие в избирательных округах, и руководители органов местного самоуправления подключались к обсуждению в режиме видео-конференц-связи.

Как отметил Юрий Бурлачко, предваряя обсуждение, экономика края демонстрирует позитивную динамику в современных реалиях.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

«Отчетные данные в целом свидетельствуют о положительных результатах финансово-экономической деятельности региона, несмотря на сохраняющиеся санкции и иные вызовы. За счет наращивания собственной доходной базы и помощи федерального центра удалось выполнить социальные обязательства края, а также существенно увеличить вложения в инфраструктурное развитие региона», - сказал Юрий Бурлачко.

Представляя основные параметры законопроекта, Александр Кнышов отметил, что главным результатом в финансовой сфере за 2024 год стала финансовая стабильность. Доходы бюджета края в 2024 году составили 509,6 млрд рублей. Расходы бюджета края в 2024 году составили 536,5 млрд рублей с ростом на 5,7% к уровню 2023 года. При этом 68,3% расходов, или 366,6 млрд рублей – расходы социального характера. Объем госдолга края за 2024 год снижен на 4,8 млрд рублей, а долговая нагрузка - на 4,1 процентных пункта.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Председатель профильного комитета Иван Артеменко в своем докладе уточнил, что в результате динамичной работы большинства отраслей экономики рост ВРП оценен на уровне 3%. При этом в крае отмечен количественный рост сектора малого и среднего предпринимательства.

Председатель Контрольно-счетной палаты Сергей Усенко указал на ряд недостатков, выявленных специалистами палаты в ходе внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета края. При этом, он отметил, что обозначенные им нарушения и недостатки не повлияли на достоверность бюджетной отчетности.

Завершая обсуждение, председатель ЗСК Юрий Бурлачко предложил одобрить законопроект и вынести его на рассмотрение очередного пленарного заседания Законодательного Собрания. Спикер отметил, что при исполнении бюджета региону удалось обеспечить сбалансированность и устойчивость финансовой системы, обеспечить ресурсами широкий спектр обязательств и задач социально-экономического развития. Работа проведена серьезная. Все это говорит о качественном управлении бюджетным процессом.

Теги: Парламенты ЮФО, исполнение бюджета, юрий бурлачко


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