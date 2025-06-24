В Кабардино-Балкарии начинается суд над участниками "шариатского патруля"

В Кабардино-Балкарии закончилось следствие по делу о "шариатском патруле". В суд передано уголовное дело в отношении десяти местных жителей, которые обвиняются в создании и участии в экстремистском сообществе, а также в публичных призывах к экстремистской деятельности, сообщает МВД по республике.

По данным следствия, с марта 2017 по ноябрь 2023 года обвиняемые нападали на местных жителей, чей образ жизни "не соответствовал их религиозно-экстремистским убеждениям". Участники экстремистской группы избивали их, в том числе палками. Всего пострадали 16 человек.

Также обвиняемые размещали в соцсетях призывы к экстремистской деятельности.

Ранее сообщалось, что в Мытищах группа мигрантов организовала "шариатский патруль". Выходцы из Таджикистана нападали на местных жителей из-за их внешнего вида. К примеру, мигранты останавливали на улице девушек в коротких юбках и требовали, чтобы те "прилично одевались". Кроме того, они распространяли рекламу наркотиков и нецензурно выражались в адрес местных жителей, угрожая привить им "свои порядки".