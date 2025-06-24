В Башкирии принят первый в России закон о военкорах

Закон о военных корреспондентах приняли в Башкирии, а регион стал первым в России, где этой категории работников СМИ будет оказываться господдержка. Законопроект устанавливает само понятие военного журналиста, меры поддержки будут разработаны правительством региона.

Социальные гарантии предусматриваются и для членов семьи погибших военкоров. Порядок оказания мер поддержки также определит правительство республики.

Спикер Курултая Константин Толкачев говорит, что в мире идет информационная война, идет борьба за общественное мнение, за картину мира в сознании граждан. И военкоры делают важное дело, ведя бои в информационном пространстве. Они по сути заняты обеспечением национальной безопасности России, так что государство и общество обязаны признать их вклад и дать им соответствующий правовой статус.



