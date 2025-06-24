Тюменская областная дума поддержала решение о переходе на концессионную модель в 16 муниципальных округах области

Тюменская областная дума поддержала решение о переходе на концессионную модель в 16 муниципальных округах области. Как заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале, это важный шаг к тому, чтобы в небольших городах и сёлах водопровод и канализация были ещё надёжнее.

Концессия – это когда частная компания берёт на себя строительство и обслуживание объектов, а регион помогает с финансированием и следит за сохранением высокого уровня. Такой подход позволяет быстрее и качественнее развивать системы ЖКХ.

"В прошлом году в послании говорил о создании единого оператора водоснабжения и водоотведения. В правительстве была создана рабочая группа, которая совместно с муниципалитетами провела инвентаризацию сетей, просчитала экономику концессии на 49 лет. Мы видим, как меняется жизнь на сельских территориях – растёт благосостояние, появляются новые дома, социальные объекты. И качество коммунальных услуг тоже должно расти. Ответственность за реализацию концессии берёт на себя "Тюмень Водоканал" – компания с опытом, которая будет не только строить сети и объекты, но и обслуживать их в будущем", - заявил Александр Моор.

Общий объём инвестиций на первом этапе – более 54 млрд рублей. Эти средства будут направлены на модернизацию и строительство почти 500 коммунальных объектов, 378 км сетей водоснабжения, 117 км сетей водоотведения.

Он подчеркнул, что чтобы сдержать рост тарифов, предусмотрена поддержка со стороны региона. А контроль за реализацией соглашений остаётся за муниципалитетами и правительством.