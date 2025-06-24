Москалькова: На Украине остается еще 32 жителя Курской области

Всего в Россию удалось вернуть 132 жителей Курской области, которые оказались на Украине в результате боевых действий в регионе. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, в Сумской области Украины находятся еще 32 жителя, которых Россия пытается вернуть.

В конце мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что судьба 576 человек, в том числе четверых детей, остается неизвестной после вторжения ВСУ на территорию Курской области.

Изначально в списке пропавших без вести числилось 2287 человек, уточнил Хинштейн. Удалось установить местонахождение 1290 из них, а также получить ориентировочную информацию о местонахождении еще 421 человека.