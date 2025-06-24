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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.ru

"Это не просто формальность": Александр Ивачев подал документы на выборы губернатора Свердловской области

Первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев передал в Избирком документы на регистрацию своей кандидатуры на выборы губернатора Среднего Урала. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе партии.

"Это не просто формальность, — подчеркнул Ивачев. — Это начало нашей общей борьбы за справедливость, за достойную жизнь, за будущее, в котором власть будет работать для людей, а не для чиновников и олигархов".

Ивачев заявил, что его кампания — это "конкретные решения, а не пустые обещания". Депутат озвучил свою предвыборную программу, в которую входит возвращение врачей и открытие закрытых больниц, обнуление якобы незаконных схем ЖКХ, вложение средств в школы и детсады, вместо масштабных городских мероприятий и возвращение выборов мэров.

Помимо этого, Ивачев анонсировал серию встреч со свердловчанами.

"Пишите, в какие города и поселки мне приехать — ваши проблемы станут моими приоритетами", — добавил депутат.

Напомним, что в предвыборной кампании также примут участие врио губернатора Свердловской области Денис Паслер (ЕР), который сейчас заменяет ушедшего в отставку Евгения Куйвашева, екатеринбургский юрист и общественник Иван Волков (РОС), недавно выдвинувший свою кандидатуру, а также 29-летний депутат заксобрания Рант Краев от партии "Новые Люди".

Теги: Ивачев, КПРФ, выборы, губернатор


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