Крупный астероид может столкнуться с Луной в 2032 году

Канадские ученые пересчитали риски столкновения в 2032 году Луны и крупного астероида 2024 YR4. Если раньше вероятность столкновения этого объекта со спутником Земли была ничтожно мала – в районе 0,0017%, то теперь риск повышен до 4,3% - такой прогноз астрономы сделали на основе данных телескопа Джеймс Уэбб, пишет The Guardian.

Сообщается, что при столкновении с астероид с Луной могут образоваться многочисленные осколки. Потенциально они могут направиться в сторону Земли и представлять опасность для орбитальных спутников и МКС, для жителей же планеты это, скорее всего, будет выглядеть как невероятно ярки метеоритный дождь.

По предварительным данным, астероид 2024 YR4 может иметь диаметр около 50-70 метров. Исследователи смоделировали столкновение: в результате на Луне может образоваться новый кратер диаметром около километра. Миллионы тонн грунта и обломков будут выброшены в космос, окрестностей Земли они могут достигнуть через несколько дней.

"Если 2024 YR4 врежется в Луну в 2032 году, это будет самое большое столкновение примерно за 5000 лет", — говорится в исследовании.

Ведущий автор исследования, доктор Пол Вигерт из Университета Западного Онтарио сообщил, что воздействие на поверхность Луны будет "сопоставимо с крупным ядерным взрывом с точки зрения количества высвобождаемой энергии".

Астероид 2024 YR4, вращающийся вокруг Солнца, сейчас находится слишком далеко, чтобы его можно было должным образом изучить, и, как ожидается, он не будет виден до 2028 года, когда исследователи смогут заново оценить его размер и траекторию.