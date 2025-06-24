"Я недоволен": Трамп обвинил Иран и Израиль в нарушении перемирия

Президент США Дональд Трамп, который еще утром заверял о наступлении прочного перемирия между Израилем и Ираном, заявил, что обе стороны конфликта нарушили режим прекращения огня.

"Я недоволен Израилем. И Ираном тоже недоволен. Но больше всего я недоволен Израилем", — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Днем во вторник, 24 июня, Израиль заявил о фиксации запуска ракет со стороны Израиля после объявления перемирия. Тегеран опровергал сообщения израильских военных. При этом до наступления перемирия Израиль также нанес несколько ударов по объектам на территории Ирана.