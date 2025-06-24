24 Июня 2025
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Общество Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

Итоги голосования: 9 общественных пространств Вологодчины преобразят в следующем году

Губернатор Вологодской области сообщил об итогах всероссийского голосования за объекты, которые будут благоустроены в 2026 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В этом году он вошел в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни», который инициировал Президент.

«Свыше 106 тысяч вологжан отдали свои голоса за приоритетные общественные пространства для преображения в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Вместе с жителями определили, каким будет облик родных городов уже в следующем году. Из 42 объектов выбрали 9 территорий в Череповце, Вологде, Великом Устюге, Тотьме, Вытегре, Кириллове, Белозерске, Устюжне и Соколе. Преображаем наши города, создаем комфортные условия для жизни вологжан, делаем регион туристически привлекательным для гостей со всей страны и из-за рубежа», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Больше всего голосов отдано за благоустройство набережной от Октябрьского моста до улицы Ломоносова в Череповце – за этот объект проголосовали 39 116 человек. На втором месте – Кремлевский сад в Вологде 8 265 голосами, на третьем – набережная реки Сухоны в Соколе с 3 738 голосами. Еще 2 154 вологжан проголосовали за благоустройство сквера за монументом Славы в Великом Устюге.

Более тысячи человек отдали свои голоса за благоустройство правой набережной реки Мологи у Поклонного креста в Устюжне (от переулка Красный до переулка Коммунистический), в Вытегре – улицы Володарского (от улицы Буденного до проспекта Ленина), в Тотьме – пешеходной зоны от улицы Ленина до улицы Советской.

В Белозерске уже в следующем году приведут в порядок парк Воинской славы, а в Кириллове устроят тротуар по улице Гагарина – от улицы Парижской Коммуны до улицы Лунской по нечетной стороне и от автостанции до улицы Лунской по четной стороне.

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Губернатор Вологодской области отмечал, что будет лично контролировать ход работ на объектах-победителях различных мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». По словам Георгия Филимонова, это необходимо для того, чтобы подрядные организации, выигравшие конкурсные процедуры, благоустраивали общественные пространства региона качественно и в установленные сроки.

Теги: георгий филимонов, общественные пространтсва, благоуйстройство, голосование


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