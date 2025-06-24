Внесен законопроект о неразмещении алкомаркетов возле школ

В Госдуму внесен законопроект о размещении алкомаркетов не ближе 100 метров от жилых домов, учебных заведений, спортивных площадок и медучреждений.

Авторы отмечают, что в регионах России уже реализуются меры, направленные на снижение уровня потребления алкоголя, например за счет ограничения времени его продажи. Предлагается ввести понятие алкомаркета. Им будет считаться торговый объект, в котором доля выручки от продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции составляет более 50% от общей выручки.

По данным ВЦИОМ, более половины (53%) россиян готовы поддержать антиалкогольную кампанию, если бы ее объявили. При этом 39% участников опроса считают, что сейчас люди стали пить меньше, чем 35-40 лет назад, только 13% придерживаются противоположного мнения. Остальные считают, что потребление алкоголя не изменилось.

Ранее Минздрав России признал вологодский опыт лучшей региональной практикой в России по борьбе с алкоголизацией населения. В Вологодской области с 1 марта начал действовать закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя двумя часами в рабочие дни (с 12.00 до 14.00). На выходные дни и ряд праздничных запрет не распространяется. Это привело к резкому снижению количества преступлений и ДТП в состоянии алкогольного опьянения.