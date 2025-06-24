В Екатеринбурге на заводе мостовой кран ампутировал ногу машинисту

Сегодня утром на территории производственного предприятия в Екатеринбурге машинист получила травму, от которой скончалась на месте. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Местные СМИ уточняют, что речь идет об Уралмашзаводе.

Трагедия произошло около 8 утра. Машинист переходила с одного пролета на другой по рельсам, предназначенным для передвижения мостового крана. Там ей ампутировало ногу, от чего женщина скончалась на месте.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой выяснит, исполнялось ли на производстве законодательство об охране труда. Также будет установлено, в чьи обязанности входило осуществление контроля за соблюдением техники безопасности на производстве. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура района взяла на контроль проведение доследственной проверки, проводимой органом предварительного расследования.