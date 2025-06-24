В СФ предложили не наказывать парамедиков, если они повреждают чье-то имущество во время работы

В Совете Федерации предложили не наказывать медицинских работников, если при оказании помощи они повреждают имущество граждан.

Сенатор Наталия Косихина отмечает, что у парамедиков единственная цель – как можно быстрее прибыть на помощь, и они должны спасать жизни без бюрократических проволочек, передает РИА Новости.

"Окно, дверь или шлагбаум — это вещи, которые можно восстановить в рамках программы государственного страхования, а вот потерянное время в критический момент может стоить человеку жизни", - отмечает сенатор.

Медики, работающие в экстренных службах, нередко жалуются в соцсетях, что вместо благодарности за спасение жизни часто получают от граждан претензии на счет порчи имущества. Например, руководству подстанции может поступить жалоба, что бригада "скорой помощи" не пожелала надеть дополнительные бахилы, когда в обуви прошла в квартиру пациента.