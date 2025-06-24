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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Вероника Наумова не признала вину в убийстве маленького Далера

Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера, которому являлась опекуном, в последнем слове не признала свою вину.

Сегодня в Свердловском областном суде Наумова сказала свое последнее слово перед приговором. Заседание было закрытым для СМИ. Как сообщает Ъ-Урал со ссылкой на свой источник, обвиняемая вину в убийстве мальчика не признает и продолжает утверждать, что его смерть наступила, когда его сестра находилась с ним в ванной.

Гособвинение настаивает на 25 годах колонии общего режима. Помимо этого, если суд удовлетворит ходатайство родного отца мальчика, Наумова должна будет выплатить ему 10 млн рублей компенсации морального вреда.

В КП-Екатеринбурга заявили, что слова подсудимой были слышны даже из-за двери. В последнем слове она заявила, что долго работала в школе с детьми разной национальности и до этой трагедии никто не отзывался о ней плохо. Она добавила, что на предметах, которые та якобы использовала для истязания, так и не были найдены ее и Далера ДНК, а все показания строятся лишь на словах трех человек. Единственное, о чем она сожалеет, что не вызвала "скорую", которая могла бы спасти мальчика.

Наумова также заявила, что ей не за что извиняться перед племянником Даниилом Егольниковым, которому она заменила мать, и напомнила ему, что "есть еще Божий суд". Отцу мальчика, по ее мнению, она тоже ничего не должна.

"Ваша честь, прошу вас разобраться во всем. Чтобы все понесли наказание, которого заслуживают. Мои родные очень любили Далера. Когда он исчез, они спрашивали про него. Но не понимали, что его уже не вернуть", - цитирует редакция слова Наумовой.

Приговор ей, а также Даниилу Егольникову огласят 28 июля.

Теги: Вероника Наумова, Екатеринбург, Далер, убийство, последнее слово, суд


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