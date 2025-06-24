В Омской области в введен карантин из-за африканской чумы свиней

В Омской области в двух населенных пунктах Муромцевского района вводится карантин из-за "особо опасного карантинного заболевания свиней" – в такой формулировке об ограничениях говорится в сообщении местного Минсельхоза. В ведомстве не подтверждают, но и не опровергают информацию об африканской чуме свиней, в СМИ сообщается, что в Моховом Привале и соседней Захаровке зафиксировано именно это заболевание.

По данным "Комсомольской правды", в Моховом Привале изымают всех свиней. Именно для них это заболевание крайне опасно и заразно, тогда как для человека и других животных оно не представляет особой опасности. В карантинном районе работают специалисты ветеринарной службы.

Собственникам изъятых животных будут выплачены компенсации на уровне рыночной стоимости животных, добавили в Минсельхозе. В ведомстве не стали уточнять, сколько животных попало "под нож".