После инцидента в "Шереметьево" СК возбудил дело о покушении на убийство ребенка

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после нападения мужчины на ребенка на территории аэропорта Шереметьево.

"Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 2-летнего ребенка ( ч. 3 ст. 30 пп. "в,и" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

По данным следствия, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, с силой бросил на пол.

Как сообщалось, мальчик находится в коме. Shot пишет, что за его жизнь борются врачи, у ребенка переломы позвоночника и черепа и закрытая черепно-мозговая травма.

Мужчина, по уточненным данным, прилетел из Каира. Ответить внятно на вопросы полицейских он не смог, сообщает телеграм-канал.