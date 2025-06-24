В Кремле прокомментировали полемику Медведева и Трампа в соцсетях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал полемику замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и президента США Дональда Трампа в соцсети Х.

По словам представителя Кремля, Медведев "твердо и последовательно" высказывает свою точку зрения. "И, конечно, она для нас важнее, чем все другие точки зрения", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Трамп отреагировал на слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о готовности других стран поставить Ирану ядерное оружие. По словам президента, это заявление нужно изучить.

До этого Медведев заявил, что ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект и "поздравил" Трампа с "хорошим" началом правления.