Директор стройфирмы в Сургуте уличен в организации незаконного пребывания мигрантов в России

Директор стройфирмы в Сургуте уличен в организации незаконного пребывания мигрантов в России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Оперативники уголовного розыска УМВД России по Сургуту установили и задержали 29-летнего уроженца одной из стран Средней Азии, подозреваемого в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

По данным полиции, фигурант, являющийся гражданином России и занимающий должность директора строительной фирмы, заключал фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами, которые фактически не работали в организации. Таким образом, злоумышленник создавал видимость легального трудоустройства, способствуя незаконному пребыванию иностранцев в нашей стране. За свои противоправные действия мужчина получал денежное вознаграждение.

Сотрудники полиции провели обыски в служебных помещениях компании, а также по месту жительства подозреваемого. В результате изъята бухгалтерская, кадровая и другая документация, печати и штампы, компьютерная техника, планшеты, денежные средства и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

Ранее задержанный был судим за совершение имущественного преступления, а также привлекался к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. В настоящее время полицейские устанавливают точное количество иностранцев, незаконно находившихся на территории РФ при посредничестве подозреваемого.

Дознавателем УМВД России по Сургуту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. На период предварительного расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.