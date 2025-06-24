Пропавшего в Тюменской области 16-летнего подростка нашли живым

Пропавшего в Тюменской области 16-летнего подростка нашли живым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Тобольска.

"Местонахождение несовершеннолетнего установлено, в настоящее время с ним работают сотрудники полиции. По предварительной информации, противоправных деяний в отношении несовершеннолетнего не совершено", - говорится в сообщении.

Напомним, парень пропал 19 июня. Он уехал из Тобольска в Тюмень и перестал выходить на связь.