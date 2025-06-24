Московская школьница единственная в России сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Ученица московской школы №1514 Надя Яшмолнина сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов: она получила по 100 баллов по русскому языку, профильной математике, информатике и физике.

"В течение года она побеждала также в шести профильных олимпиадах. Участвовала в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике", - рассказал о москвичке мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник добавил, что пока окончательно говорить нельзя, но, по предварительным данным, в стране только у Яшмолниной такой впечатляющий результат.

Выпускница хочет пойти в IT, сейчас выбирает вуз: ВШЭ, МГУ или МГТУ им. Баумана.