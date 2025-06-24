Реальные зарплаты в Москве намного ниже, чем рисует Росстат - эксперт

Эксперты призывают скептически относиться к данным Росстата по средним зарплатам в Москве.

Ранее Росстат опубликовал свои расчеты средних столичных зарплат в первом квартале 2025 года (ведомство публикует статистику с задержкой в несколько месяцев). Согласно данным Росстата, в марте средняя зарплата в Москве составила 188 978 руб. В феврале – 159 697 руб., в январе – 156 251 руб.

Однако такая статистика не учитывает доходы самозанятых и "серый сектор", считает директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.

"Не надо верить данным Росстата по зарплатам в Москве. Реальные зарплаты в столице намного ниже, чем то, что рисует Росстат, потому что у нас огромное количество людей просто не попадают в эту статистику. Фактически данные по зарплате собираются по крупным, средним компаниям и госслужбе, а госслужба в Москве — неплохо оплачиваемая работа. Всякие курьеры, которые на самом деле являются самозанятыми, домашний персонал, сиделки, нянечки — они получают деньги в серую, и эти деньги никто не учитывает. Поэтому, если учесть самозанятых и малый бизнес, который в серую работает, то зарплаты будут ниже", - заявил Зубец в эфире радиостанции "Говорит Москва".