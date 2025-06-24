24 Июня 2025
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Политика Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Депутаты Городской Думы Тюмени одобрили отчет главы города за 2024 год

В Тюмени состоялось заседание городской думы, на котором Максим Афанасьев отчитался о результатах работы и деятельности администрации за 2024 г. Прозвучала также информация о решении отдельных вопросов, поставленных думой.

«Итоги 2024 года показали, что нам удалось сохранить социально-экономическую стабильность в городе и дать развитие новым проектам», - заявил глава города Максим Афанасьев.

(2025)|Фото: Накануне.RU

Отдельно он рассказал о работе по поддержке участников СВО. Городской проект «Тюмень для Победы», стартовавший в августе 2024 г., сегодня поддерживают более 15 тысяч тюменцев и 170 организаций.

Говоря о вводе нового жилья, мэр сообщил, что в 2024 г. заключены три новых договора о комплексном развитии территории, общей площадью более 30 га. Всего в Тюмени действует 20 договоров КРТ.

Также он отметил, что сегодня стоит задача совместно с жителями и бизнес-сообществом города создать целостный образ Тюмени.

(2025)|Фото: Накануне.RU

Депутаты задали мэру вопросы по развитию социальной инфраструктуры, архитектурного облика Тюмени, введения новых школ, садиков и т.д.

Депутат Владимир Сбитнев спросил о самокатах: "Есть много споров по этой теме. Как планируется развивать это направление?"

Максим Афанасьев ответил, что число аварий с участием самокатов снижается, операторы продолжают развивать сервис.

Заместитель председателя Тюменской городской Думы Дмитрий Осипов отметил: «Тюмень продолжает своё развитие. Хочу обратить внимание на исполнение наказов, данных жителями. За год 367 из 774 наказов выполнена или находится в исполнении. Любой вопрос жителей – в фокусе внимания главы города».

Депутаты Юрий Коновалов и Георгий Муратов оценили отчет мэра позитивно: «Команда Афанасьева слышат людей».

В итоге отчёт главы города утверждён единогласно.

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

«Город остаётся высоко привлекательным. Это говорит об устойчивой экономике и росте благосостояния тюменцев. Город развивается. Это свидетельствует о высоком качестве и эффективной организации деятельности всех органов власти. Отчёт депутаты оценили положительно», - сказала председатель городской Думы Светлана Иванова.

Теги: тюменская городская дума, светлана иванова, отчет главы города, максим афанасьев


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