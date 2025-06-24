Иран опроверг сообщения о нарушении перемирия

Иран опроверг сообщения о якобы выпущенной по Израилю ракете после объявления перемирия.

Тегеран не запускал каких-либо ракет в сторону Израиля в последние несколько часов, сообщила иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на генштаб ВС

Ранее израильский министр обороны Исраэль Кац заявил о нарушении режима прекращения огня Ираном. В связи с этим он поручил армии дать решительный ответ, передает РИА Новости. Целью новых ударов станут "объекты режима и террористической инфраструктуры" в Тегеране.

Напомним, Израиль объявил, что достиг всех целей военной операции против Ирана, устранив угрозы в ядерной и ракетной сферах. В связи с этим и в полной координации с президентом США Дональдом Трампом Израиль принял его инициативу о двустороннем прекращении огня.