24 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге перед судом предстанет мигрант по обвинению в нападении и групповом изнасиловании женщины

В Екатеринбурге будут судить мигранта, обвиняемого в нападении и групповом изнасиловании 49-леней женщины почти 10 лет назад. По версии следствия, потерпевшую потом еще и ограбили, заставив отдать все имеющееся при себе имущество.

Преступление было совершено с 21.00 6 сентября 2015 года до 01.00 7 сентября. По версии следствия, обвиняемый с еще неустановленными лицами, возле дома №1 по улице Анны Бычковой в Октябрьском районе ударили по голове проходившую мимо женщину 1966 г.р. Затем они перетащили ее к гаражному массиву в нескольких метрах и поочередно изнасиловали. Затем нападавшие потребовали отдать все ценное имущество, что и сделала потерпевшая, опасаясь за свою жизнь. Сумма ущерба составила 86 тыс. рублей.

"На первоначальном этапе расследования раскрыть уголовное дело не представилось возможным несмотря на то, что в ходе следственных действий выявлен генотип предполагаемого преступника. Однако полученный ДНК-профиль не мог быть идентифицирован ввиду отсутствия на тот момент совпадений в базе данных. При повторном анализе материалов уголовного дела спустя несколько лет установлено возможное совпадение ДНК-профиля лица, причастного к преступлению, и генотипа гражданина, который подвергся проверочным мероприятиям при очередном въезде на территорию РФ", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Была проведена сравнительная молекулярно-генетическая экспертиза, которая дала заключение об идентичности двух исследуемых генотипов. Личность обвиняемого была оперативно установлена, после чего он был сразу задержан и заключен под стражу. Вину в совершении указанных преступлений обвиняемый не признал.

Мигранта обвиняют по п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ (Изнасилование, группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Теги: Екатеринбург, мигрант, изнасилование, нападение, суд


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