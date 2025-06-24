Российский футбольный союз рекордно заработал с момента введения санкций

Российский футбольный союз (РФС) установил рекордную чистую прибыль с момента введения санкций.

Как сообщает "РИА Новости Спорт" со ссылкой на отчёт финансовых результатов организации, чистая прибыль после уплаты налогов в 2024 году составила 1,82 млрд руб. Это рекордный показатель РФС с момента введения санкций в конце февраля 2022 года. Для сравнения: в 2023 году данный показатель составлял 1,24 млрд руб., в 2022 году — 1,36 млрд руб. Кроме этого, зафиксирован рост выручки и положительная динамика баланса организации.

Отметим, что после февраля 2022 года все российские команды, а также сборные, отстранены от международных турниров решением Международной федерации футбола (FIFA) и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Клубы не принимают участие в еврокубковых турнирах, а национальная сборная проводит лишь товарищеские матчи.