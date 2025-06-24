В Казахстане состоялась техническая сессия с участием ведущих вузов Тюменской области и Нефтегазового кластера

В Казахстане состоялась техническая сессия с участием ведущих вузов Тюменской области и Нефтегазового кластера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Информационного центра Правительства Тюменской области.

Мероприятие прошло в Атырауском университете нефти и газа им. С. Утебаева в рамках продолжающейся деловой миссии в Республику Казахстан. Цель сессии — проработка инструментов интеграции передовых научных разработок тюменских вузов в практику нефтегазосервисных компаний Казахстана, работающих в Каспийском регионе.

В ходе деловой миссии мы прорабатываем конкретные точки развития сотрудничества между компаниями из Казахстана и научным сообществом Тюменской области. Поездка максимально практикоориентирована, много точек возможного развития по линии вузов и Нефтегазового кластера", - прокомментировал заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Александр Горлатов.

Также в рамках делового визита состоялись рабочие переговоры с ассоциацией "Petrocouncil.kz", технический тур в "КМГ Инжиниринг", посещение старейшего нефтяного предприятия Атырау — "Эмбамунайгаз".