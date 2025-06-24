Москва выделила 165 миллионов курскому бизнесу, потерявшему имущество во время вторжения ВСУ

Правительство России назвало вторжение ВСУ в Суджанский район Курской области "событиями, начавшимися с 6 августа 2024 года". Такая формулировка встречается в сообщении кабмина в связи с выделением дополнительных средств на компенсацию утраченного имущества в регионе.

При этом атаки на Курск 4 апреля и на село Свердликово 4 июня в правительстве называют "терактами, совершенными вооруженными формированиями Украины".

"На обеспечение компенсационных выплат индивидуальным предпринимателям и организациям, имущество которых было утрачено, будет направлено около 165 млн руб.", - сообщили в правительстве. Поддержка будет оказана 64 организациям и 351 предпринимателю. "Их имущество пострадало в результате терактов, совершенных вооруженными формированиями Украины на территории Курской области, в частности, 4 апреля 2024 года в Курске, 4 июля 2024 года в селе Свердликово Суджанского района, а также в результате событий, начавшихся с 6 августа 2024 года", - говорится в сообщении правительства.

Каждый предприниматель или юрлицо получат до 400 тыс. руб. в случае полной утраты имущества, до 200 тыс. руб. – в случае частичной утраты имущества.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн недавно заявил, что пока невозможно оценить ущерб, который был нанесен вторжением ВСУ в Курскую область и продолжающимися обстрелами с территории Украины. "Во-первых, он (подсчет ущерба — прим. ред.) будет все равно не полным. Если каждый день у нас продолжает что-то или разрушаться, или получать серьезный ущерб, то есть любая цифра не будет полной — это первое. Второе — мы не можем посчитать то, что находится непосредственно около границы", - сказал Хинштейн в интервью РИА Новости.