Маркировка ИИ-контента может стать обязательной – правительство РФ

Российские IT-исследователи ведут разработки систем, которые будут распознавать и маркировать контент, созданный искусственным интеллектом, сообщил вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости. По его словам, речь об обязательной маркировке ИИ-контента может зайти уже в ближайшее время.

"Для распознавания ИИ-контента ИСП РАН разрабатывает цифровые водяные знаки, что повысит уровень защиты. МГУ, СПбГУ и университет ИТМО также ведут исследования в области автоматического определения ИИ-контента", - сообщил вице-премьер. Он добавил, что в России сейчас работают лаборатории по выявлению синтетических медиа.