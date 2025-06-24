В "Шереметьево" мужчина напал на двухлетнего ребенка. Мальчик в коме

В аэропорту "Шереметьево" задержали мужчину, напавшего на ребенка. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

Каких-либо подробностей она не привела.

Mash пишет, что инцидент произошел 23 июня в терминале С. 31-летний гражданин Беларуси, прилетевший с Кипра, ждал багаж у ленты выдачи, затем внезапно подошел к ребенку, схватил его и с силой бросил на пол. 2-летний мальчик ударился головой и потерял сознание. Ребенка госпитализировали в детский клинический центр им. Л.М. Рошаля в Красногорске. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Ряд телеграм-каналов пишут, что мальчик впал в кому.

Мужчину задержали и отправили на медосвидетельствование. Предварительно, он был под веществами.