Рынки поверили в перемирие: цены на нефть и газ снижаются на 5-10%

Несмотря на то, что никаких официальных подтверждений перемирия между Израилем и Ираном пока нет, кроме слов президента США, а СМИ вообще сообщают о продолжении обмена ракетными ударами, цены на энергоносители на мировых сырьевых биржах начали снижаться.

Так, стоимость барреля нефти Brent упала ниже $70, падение цен составляет уже более 5%. Фьючерсы на американскую нефть WTI на август в Нью-Йорке снижаются уже до $64 за баррель, теряя также более 5%.

Торги на газовой бирже сегодня также открывались с падением цен в районе 10%.