"Ангелов-хранителей" в белых халатах чествовали в Академическом районе Екатеринбурга

Почти полсотни медицинских работников из учреждений здравоохранения, расположенных в Академическом районе Екатеринбурга, поблагодарили за труд. Торжественный прием в честь Дня медицинского работника прошёл в актовом зале поликлиники для взрослого населения, которую открыли в Академическом районе меньше года назад.

Представителям Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн, "Первой детской поликлиники", ЦГБ № 2 имени А.А. Миславского, Свердловского областного онкологического диспансера, а также Территориального центра медицины катастроф, "Пятого военного клинического госпиталя войск национальной гвардии РФ", клиники "Реабилитации доктора Волковой" и областной наркологической больницы вручили благодарности и грамоты от Законодательного собрания Свердловской области, Екатеринбургской городской думы и администрации Академического района. Почестей удостоились медицинские сёстры, фельдшеры скорой медицинской помощи, фармацевты, а также специалисты по социальной работе и, конечно же, врачи различных специальностей.

Награды в честь профессионального праздника представителям коллективов медицинских организаций, расположенных в восьмом районе уральской столицы, вручали глава района Николай Смирнягин, первый зампредседателя гордумы Екатеринбурга Михаил Матвеев, депутат ЕГД Анастасия Немец. Михаил Матвеев подчеркнул, что с врачами и медсестрами, которые работают в Академическом, все жители района "будут жить здОрово и здорОво". А Николай Смирнягин напомнил, что новая поликлиника для взрослых позволяет жителям Академического получать необходимую помощь, не выезжая за пределы родного района.

"Сегодня у нас на территории Академического района действует сеть медицинских организаций разного профиля, и некоторые из них насчитывают уже очень солидный период с начала своей работы, - отметил глава Академического. - Такие уникальные и, не побоюсь сказать, одни из лучших в России учреждения, как областной госпиталь для ветеранов войн и свердловский онкологический диспансер работают десятилетиями. В этом году десятилетний юбилей отмечает Первая детская поликлиника - уникальное учреждение, которое появилось в набирающем силы и растущем Академическом в 2015 году и сразу стало не просто востребованным - самым посещаемым, ведь количество детей, которые появлялись в семьях наших жителей, росло в геометрической прогрессии".

Николай Смирнягин подчеркнул, что труд, которому медики посвятили жизнь, - это настоящее призвание, и все люди искренне благодарны им за высочайшую квалификацию, терпение и чуткость. К поздравлениям присоединился и председатель совета директоров ведущего застройщика восьмого района АО СЗ "РСГ-Академическое" Виктор Киселёв. Он назвал собравшихся "хранителями здоровья" и "ангелами-хранителями" взрослых и детей, проживающих в самом молодом и развивающимся районе Екатеринбурга.

"Первые поликлиники, как взрослая, так и детская, появились в пятом квартале Академического. Это были небольшие помещения на первых этажах, куда приходили за помощью и консультациями первые жители района. Мы, как основатели территории, тогда понимали: нам нужны люди в белых халатах, ведь проект со временем вырастет до самостоятельно района и здесь будет проживать не несколько сот человек, а десятки тысяч! И мы сделали всё для того, чтобы работники поликлиник в нашем районе стали сначала его жителями, а уже потом – сотрудниками учреждений, расположенных в Академическом", - рассказал председатель совета директоров АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") Виктор Киселёв.

Виктор Киселёв добавил, что основатели Академического, который в первый день лета отметил 20-летие проекта, ещё на стадии его проектирования понимали: медицина здесь будет развиваться. А сам проект, ставший районом, с годами превратится в настоящий Уральский Наукоград. Все учреждения сферы здравоохранения, сотрудников которых чествовали в торжественной обстановке, станут резидентами будущего Медицинского кластера в Академическом районе - "жемчужины" Наукограда.