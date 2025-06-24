Мэр Екатеринбурга: Транспортная реформа спасла город от коллапса

Запущенная в 2024 году в Екатеринбурге транспортная реформа предотвратила неизбежный коллапс системы пассажирских перевозок. Об этом рассказал мэр города Алексей Орлов на выступлении в екатеринбургской думе.

"Мы приняли решение провести масштабнейшую транспортную реформу, фактически предотвратив обрушение всей системы, а мы были уже близки к этому", — заявил он и поделился первыми результатами реформы.

По его словам, в сферу начали возвращаться кадры, наладилась регулярность движения транспорта, а также началось активное обновление подвижного состава. Как рассказал Орлов, в городе практически полностью заменили парк автобусов, обновили половину троллейбусного парка, теперь на очереди трамвайный парк.

"В 2024 году мы закупили 30 автобусов большой вместимости, 50 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и приступили к долгожданному обновлению трамваев", — сказал глава Екатеринбурга.

В июне в город привезли для обкатки первый в России пятисекционный трамвай, который уже летом выйдет на маршрут. Обкатывать новинку планируют в дни проведения выставки "Иннопром". Городские власти завершили конкурс на покупку 15 новых трехсекционных трамваев. Кроме того, в город прибыли 15 новых автобусов-"гармошек" большой вместимости — их планируется направить на самые загруженные маршруты, отчитался Алексей Орлов.

Он отметил "гигантский шаг" к улучшению транспортной доступности Академического района и микрорайона Солнечный. В оба района построены трамвайные линии.

"К слову, трамвайные линии сейчас практически в России не строят. Это только начало пути решения транспортной проблемы", — резюмировал Орлов.

Напомним, главная особенность стартовавшей в прошлом году транспортной реформы – переход перевозчиков на работу по брутто-контрактам. Водителям теперь платят не за количество перевезенных пассажиров, а за пройденный километраж. Выручка от продажи билетов идет в бюджет города. Предполагается, что из-за этого транспорт станет ходить чаще.