Израиль заявил, что достиг целей военной операции против Ирана

Израиль достиг всех целей военной операции против Ирана, устранив угрозы в ядерной и ракетной сферах. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху, пишет РИА Новости.

В заявлении говорится, что в связи с достижением стратегических целей операции и в полной координации с президентом США Дональдом Трампом Израиль принял его инициативу о двустороннем прекращении огня.

Ранее Трамп заявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ираном уже действует. В социальной сети Truth Social он призвал обе стороны соблюдать его.

До этого президент США сообщил, что Израиль и Иран согласились пойти на полное прекращение огня.