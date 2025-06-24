На Шарташе ищут мужчину, пропавшего после аренды сапа

Поисковой отряд "Прорыв" ищет 42-летнего Октавиана Лунгу, пропавшего на Шарташе в Екатеринбурге.

Ранее в СМИ писали, что вечером 22 июня, во время отдыха с друзьями на озере мужчина взял в аренду сап, вошел в воду и не вернулся. Позднее сап нашли дрейфующим на озере, однако Лунгу так и не смогли отыскать.

Приметы: рост 178 см, спортивное телосложение, карие глаза, лысый, татуировка "черепа" на всю спину, на голове татуировка "красные волны", также есть тату на руках.

В последний раз его видели в красных шортах и черно-белых кроксах.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба звонить на горячую линию отряда "Прорыв": 89000440220.