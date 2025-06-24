Половина россиян - за запрет соцсетей для детей

Почти половина россиян (46%) поддержала бы запрет доступа детей к соцсетям. Такие результаты получены в ходе опроса, которые опубликовал SuperJob.

Недавно министры, отвечающие за цифровую политику во Франции, Испании и Греции, совместно разработали законопроект о запрете доступа к социальным сетям для детей и подростков до 15 лет. Президент Франции Эммануэль Макрон лично пообещал ввести запрет, если он не будет принят на уровне ЕС. Причиной является то, что ежедевное многочасовое сидение в соцсетях отупляет детей, лишает их живого общения и вредит здоровью.

Россияне в целом склоняются к тому, что детей надо оградить от соцсетей, хотя этот перевес не подавляющий. Так, 46% - за запрет, а 31% - против. При этом женщины настроены более категорически: среди них перевес почти двукратный - 49% против 27%. Среди мужчин - 45% против 37%.

В возрасте до 35 лет противников запрета даже чуть больше, но старше 35 лет сторонников запрета заметно больше - примерно 50% против 30%. В том числе среди родителей детей от 7 до 15 лет 52% считают, что нужно запретить для детей соцсети.

SuperJob обращает внимание на то, что с 2024 года сторонников запрета стало несколько больше. А вот за ограничение доступа детей к соцсетям выступают три четверти россиян, показал опрос детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой.

Член СПЧ и специалист по ИИ Игорь Ашманов приводит сравнение, что родителям не придет в голову отпустить ребенка одного в лес, потому что его там может настигнуть опасность. Но интернет - это почти неконтролируемые "джунгли", где опасности подстерегают на каждом шагу: терроризм, наркотики, порнография и т.п. За последние четыре года в России зафиксирован почти 80-кратный рост количества преступлений через интернет среди детей, заявили в прошлом году в МВД РФ.