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Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

На выборы губернатора Прикамья выдвинулся шестой кандидат

На выборы губернатора Прикамья выдвинулся шестой кандидат, сообщили Накануне.RU в пресс-службе крайизбиркома.

Своего представителя выдвинуло региональное отделение партии "Новые люди" в Пермском крае. Пермский предприниматель Денис Шитов является руководителем фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Пермского края, членом комитета по промышленности, экономической политике и налогам. Он представил необходимые документы в крайизбирком.

Процесс выдвижения продолжается до 4 июля до 18.00.

Ранее документы подали действующий губернатор Дмитрий Махонин от "Единой России", кандидат от партии пенсионеров - пенсионерка и педагог Людмила Караваева, от партии КПРФ выдвинулась депутат заксобрания Прикамья Ксения Айтакова, от партии ЛДПР - депутат заксобрания Пермского края Олег Постников, от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" офицер запаса, глава благотворительного фонда "Добровольцы Донбасса" Вячеслав Лучников.

Выборы губернатора Пермского края состоятся 12, 13 и 14 сентября 2025 года.

Теги: кандидат, выборы губернатора, голосование, регистрация


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