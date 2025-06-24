Палате представителей американского парламента запретили использовать WhatsApp*

Членам Палаты представителей американского парламента запретили пользоваться WhatsApp* для обмена сообщениями, соответствующая служебная записка Управления по кибербезопасности была разослана всем парламентариям и сотрудникам палаты, передает Reuters.

В уведомлении говорится, что "Управление по кибербезопасности посчитало WhatsApp* высокорискованным приложением для пользователей из-за отсутствия прозрачности в том, как оно защищает пользовательские данные, отсутствия шифрования хранимых данных и потенциальных рисков безопасности, связанных с его использованием".

Вместо WhatsApp* народным избранникам рекомендовано использовать мессенджеры от Microsoft, Teams, Wickr, Signal, iMessage и FaceTime.

Представитель компании Meta** заявил, что она "самым решительным образом" не согласна с этим шагом, отметив, что платформа обеспечивает "более высокий уровень безопасности, чем другие одобренные приложения".

Ранее Палата представителей уже запрещала использование других приложений на устройствах своих сотрудников, в том числе было запрещено приложение для коротких видео TikTok в 2022 году из-за проблем безопасности.

*мессенджер принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, деятельность которой запрещена

**признана в России экстремистской организацией, деятельность которой запрещена