24 Июня 2025
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Образование В России Калининградская область
Фото: Накануне.RU

В Калининградской области пытаются завлечь выпускников педвузов в школы

В Калининградской области постановлением регионального правительства установлены единовременные выплаты выпускникам педвузов и педколледжей, которые впервые трудоустраиваются в школу.
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Педагогам со средним профессиональным образованием выплатят по 100 тысяч рублей, с высшим - по 200 тысяч. При этом педагог должен быть не старше 35 лет и проживать в Калининградской области. А также устроиться на работу в год получения диплома об образовании на должность, соответствующую направлению подготовки, а кроме того, взять обязательство отработать в школе не менее трех лет. Если же учитель до 45 лет переедет в регион, ему выплатят денежную компенсацию в размере до 100 тысяч рублей на проезд вместе с семьей и имуществом. А нуждающиеся в улучшении жилищных условий учителя со стажем не более трех лет смогут получить денежную компенсацию 15 тысяч рублей за наем жилого помещения в течение трех лет.

Могут ли такие суммы привлечь выпускников в школы - вопрос. В регионе острая нехватка учителей, а учителя математики и физики очень старые. Так, молодых учителей физики до 35 лет в 2023 году было всего 21 человек, притом что старше 65 лет было 44. Всего в школах области учатся почти 150 тыс. детей.

С 2021 года из областного бюджета учителям предоставляется единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения на основании жилищного сертификата. Это касается учителей русского и литературы, математики, физики, информатики, химии, биологии, иностранного и начальных классов. Однако за четыре года реализации этой программы жилищные сертификаты получили всего 139 учителей. С 2025 года в список добавили учителей истории.

По данным регионального министерства образования, в 2024 году только 22% выпускников педагогических направлений подготовки трудоустроились в школы по полученной специальности. Что неудивительно, учитывая зарплату учителей. В 2024 году их средняя зарплата составляла всего 60 тысяч рублей. В расчете на ставку это не более 35 тысяч на руки.

Теги: учителя, школа


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