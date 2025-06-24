Дело экс-директора "Белоблводоканала" приостановили из-за его участия в СВО

Экс-гендиректор ГУП "Белоблводоканал" Александр Николаев, обвиняемый в получении взяток на сумму более 27 млн рублей, уехал в зону проведения СВО.

Как сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Стрелков, уголовное дело в отношении Николаева приостановлено. "Дела нет такого... На фронт ушел", - сказал он.

Николаев находился под домашним арестом. По данным следствия, с декабря 2022 по август 2023 года бывший директор "Белоблводоканала" и его первый заместитель, который сейчас также находится на СВО, через посредника получили от руководителей трех подрядных фирм свыше 27 миллионов рублей. Эти деньги были получены за беспрепятственное принятие выполненных работ и ускорение их оплаты.

Ранее сообщалось, что бывший начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ - замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Вадим Шамарин просился на СВО. Он проходил по делу о взятках на 36 млн рублей от завода "Телта". В апреле Шамарина приговорили к семи годам колонии строгого режима.