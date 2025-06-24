Орлов анонсировал запуск беспилотных трамваев между Екатеринбургом и Верхней Пышмой

Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой будет курсировать беспилотный трамвай. Об этом заявил мэр уральской столицы Алексей Орлов, выступая перед депутатами городской думы.

"Сегодня мы всерьез обсуждаем, и разработчики, и эксплуатанты говорят о запуске беспилотного трамвая на этом направлении. Это, в принципе, уже не фантазии, это уже реалии", — сказал он.

По его словам, запуск беспилотного трамвая между городами станет частью создания "единого транспортного каркаса агломерации", в который интегрируется железнодорожный общественный транспорт. Орлов отметил, что востребованность наземного метро у жителей только растет.

"По итогам 2024 года в зоне действия единой стоимости проезда поездами воспользовалось 3,5 млн пассажиров, что на 24% больше, чем в 2023 году", — рассказал мэр.

О планах сделать трамвайный маршрут между Екатеринбургом и Верхней Пышмой беспилотным стало известно еще в мае. Возможность заняться проектом изучает группа "Мовиста". Именно она в 2022 году запустила "Львенка" на маршрут "Екатеринбург - Верхняя Пышма", благодаря чему порядка 11 тыс. пассажиров смогли ежедневно курсировать между городами.