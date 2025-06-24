Глава Екатеринбурга утвердил еще одну меру борьбы с летними киосками

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил порядок хранения и выдачи вещей, связанных с административными правонарушениями. Речь идет о киосках, а именно - незаконных торговых точках, которые появляются на улицах летом: тележки с мороженым, кукурузой и так далее.

Как сообщает пресс-служба мэрии, уполномоченные должностные лица муниципалитета теперь смогут изымать всю сомнительную продукцию, а также документы, являющиеся доказательством административных нарушений. Каждая вещь или документ фиксируется в протоколах и актах. После этого изъятое отправляется на городские склады, пока не наступит время рассмотрения дела о нарушении.

Только после вынесения решения владелец может подать заявление на возврат имущества - его вернут через три дня. В случае, если он не объявится в течение 20 дней или откажется от вещей, город обратится в суд, чтобы признать из бесхозными и передать на баланс муниципалитета. Распоряжаться ими будут в соответствии с законом.

Как объясняют в мэрии, причиной такого решения стал риск продажи продукции, опасной для горожан. Например, с истекшим сроком годности. "Предприниматели" зачастую не оформляют такие объекты должным образом, не платят аренду за место размещения, и даже установленные налоги.

Порядок вступит в силу с начала июля.