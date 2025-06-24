Москва ждет Вашингтон на консультации по "раздражителям"

Москва ожидает проведения третьего раунда двусторонних российско-американских консультаций по "раздражителям", заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью "Известиям".

"Время и место подлежат согласованию, над этим будем работать. Но важно, что и американская сторона признает необходимость продолжения этих усилий", - сообщил дипломат.

Он добавил, что российская сторона хотела бы разобрать вопрос возвращения российской госсобственности, заблокированной американской стороной. Рябков подчеркнул, что "российская государственная собственность, защищенная дипломатическим иммунитетом", была арестована хоть и "противозаконно", но "прежними администрациями".

"Конечно, нужно восстанавливать прямое авиасообщение, там немало наслоений, сложных моментов, с которыми нужно разбираться", - добавил заместитель министра.