Снова. С 1 сентября протестируют новую систему оплаты труда учителей

С начала нового учебного года будет протестирована новая система оплаты труда педагогов. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Эксперимент пройдет в трех регионах, которые не называются. Его цель - навести порядок в системе оплаты труда педагогов. Новая система подразумевает выплату 70% зарплаты в качестве базовой части, а остальные 30% будут стимулирующими выплатами. Об этом говорят уже много лет, но дело никак не сдвинется с мертвой точки. Такое же обещание Кравцов давал в 2023 году, но оно так и осталось словами.

При этом он сказал, что по Трудовому кодексу нагрузка в неделю на учителя не должна быть больше 36 часов.

"Но часть времени занимает проверка тетрадей, работа со школьниками, подготовка к урокам, индивидуальная работа. Средняя нагрузка по нашим расчетам должна составлять не более 1,4 ставки", – сказал чиновник.

Однако все перечисленное им и так входит в одну ставку. Проблема в том, что она оплачивается мизерными суммами. Поэтому учителя сами берут по полторы-две ставки, чтобы заработать. Качество обучения падает, зато учителя закрывают вакансии, которых были бы сотни тысяч. Это позволяет Кравцову говорить о том, что нехватка учителей в стране всего 2%. При средней нагрузке на учителя 1,6 ставки открытых вакансий всего 2%. При нормальной нагрузке не хватало бы около 600 тыс. учителей - именно на столько ставок больше, чем педагогов. Почему министр считает, что для учителей нормой должны быть большая переработка?

Средняя зарплата учителя на руки на одну ставку составляет всего около 30 тыс. рублей. О повышении их зарплат речь так и не идет.