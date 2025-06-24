Мэр Екатеринбурга: Уже ни у кого не повернется язык назвать город "грязьбургом"

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 24 июня выступил перед депутатами гордумы с отчетом о своей деятельности в 2024 году.

Депутат Николай Вахрушев задал вопрос насчет уборки городских улиц и результатах "новых подходов" к этой работе

"Наверное, ни у кого из жителей и гостей нашего города уже язык не повернется назвать наш город "грязьбургом". Нет такого. Работают пылесосы, производится мойка улиц. Мы достаточно быстро, в межсезонье наводим порядок в городе", — отметил Орлов.

При этом он признал, что конец зимы и начало весны показали серьезные упущения в работе. Кроме того, мэр анонсировал "непростые кадровые решения", которые были приняты и еще будут приниматься на уровне районов. Он пообещал озвучить эти решения в ближайшее время.

"Понятно, что и погода вносит свои коррективы, но у нас есть все ресурсы для того, чтобы содержать город по столичным стандартам, потому что мы уже определенного стандарта достигли, жители к нему привыкли. К хорошему, как правило, очень быстро привыкаешь, и когда только этот стандарт начинает понижаться, обоснованную критику мы сразу же начинаем в свой адрес слышать", — подчеркнул Алексей Орлов.

Он также выразил надежду, что жители увидели изменения к лучшему, которые происходят в городе.

"У нас сегодня ответственные службы с глав районов стали гораздо жестче спрашивать. И ответственные за уборку и содержание утро, день и вечер жестче контролируют работу подрядных организаций. Поэтому это процесс постоянный. Управленческие решения приняты и будут приниматься еще", — сказал градоначальник.