Богомаз: ВСУ уничтожили более 500 жилых домов в брянском приграничье

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с начала спецоперации ВСУ уничтожили 504 жилых дома в приграничных районах региона.

По его словам, ущерб жителям возмещают из областного бюджета из расчета 84 тыс. руб. за 1 кв. м разрушенного жилья, передает РИА Новости.

В мае Mash писал, что ВСУ якобы готовят плацдарм для прорыва границы в Брянской области. По информации Telegram-канала, на стыке Стародубского и Климовского районов сосредоточено от 1,5 до 2 тысяч военнослужащих. С начала мая ВСУ атаковали села в Климовском районе особенно активно.