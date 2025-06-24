В Екатеринбурге прошли первые тестирования детей мигрантов

В Екатеринбурге прошли первые тестирования детей мигрантов на знание русского языка, благодаря сдаче которых они смогут поступить в школы. Подробнее о том, как прошли экзамены рассказали в пресс-службе мэрии.

Первое тестирование завершилось 23 июня. 65 детей сдавали экзамены в девяти школах: № 25, 36, 44, 49, 71, 148, 159, 170 и 171 - по одной на каждый район и две в Железнодорожном. Двое из ребят отправятся в шестой класс, один в седьмой, а остальные - в первый.

Всего же к тестированию готовился 201 ребенок, 193 из которых только собираются в первый класс. Расписание экзаменов составлено вплоть до конца декабря, испытания пройдут: 24 июня (9 детей), 3 и 4 июля (32 ребенка), 21 и 22 августа, 20 сентября, 18 октября, 15 ноября и 20 декабря.

Чтобы дети чувствовали себя максимально комфортно, принимающие тесты педагоги прошли специальную подготовку. Для будущих первоклассников испытание проходит только в устной форме, на которой оценивается их умение понимать речь и говорить на русском языке. Остальные также должны сдать еще и письменную часть, в которой необходимо показать знание лексики и грамматики. На весь экзамен уходит не более 80 минут.

Свои результаты сдающие узнают уже через три рабочих дня в личном кабинете родителя на Госуслугах. Опекуны также могут обратиться в приемную комиссию школы, в которую подавалось заявление о зачислении ребенка. Там же родители могут задать вопросы о тестировании.

Тем, кто не сдал, дадут второй шанс через три месяца. Чтобы подготовиться к испытанию, родители могут записать ребенка на дополнительное обучение за счет средств физических лиц.

В прошлом месяце глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что после повторного провала на тестировании, школы будут передавать информацию об этом в МВД, а уже после этого правоохранительные органы примут административные меры к родителям - "вплоть до выдворения" из страны.