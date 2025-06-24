В Москве из-за концерта Басты ограничат движение на два дня

В Москве из-за концерта рэпера Басты в пятницу и субботу (27-28 июня) закроют движение в районе Лужников, об этом сообщает Центр организации дорожного движения столицы.

"С 08:00 до окончания мероприятия [движение будет перекрыто] на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 20:00 до окончания концерта на участках улиц: Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская, Ефремова, Трубецкая и в Проектируемом проезде № 2309. Также на некоторых участках ограничений будет запрещена парковка 27 и 28 июня с 00:01 до окончания концерта", - говорится в сообщении ЦОДД.

Концерты Василия Вакуленко (настоящее имя артиста) состоятся на большой спортивной арене "Лужников". По данным сайта Басты, стоимость билетов начинается от 5 тыс. руб.