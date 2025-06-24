В Тюмени осужден предприниматель, по вине которого в новогодние праздники рухнула горка

В Тюмени осужден предприниматель, по вине которого в новогодние праздники рухнула горка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Бизнесмен обвинялся по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В январе 2025 года на площади 400-летия Тюмени подсудимый установил и эксплуатировал аттракцион вида "горка большая двухскатная". При этом предприниматель не

обеспечил безопасные условия оказания услуги. 11 января 2025 года в вечернее время из-за превышения допустимой нагрузки произошло обрушение конструкций стартовой площадки, что привело к падению с высоты не менее двух метров находящихся на ней посетителей.

При этом были травмированы трое малолетних детей.



Подсудимый добровольно выплатил потерпевшим 55 тыс. рублей. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 90 тыс. рублей.