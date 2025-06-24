В ведущих инженерных вузах России выросла стоимость обучения

В ведущих российских вузах подорожало платное обучение по инженерным специальностям. На некоторых программах – в полтора раза. В университетах объясняют такие изменения ростом зарплаты преподавателей и необходимостью инвестировать в инфраструктуру.

Одним из лидеров по росту цен стал Московский физико-технический институт (МФТИ), пишет РБК. Здесь на нескольких специальностях стоимость обучения выросла на 47% (а в прошлом году – еще на 20%). Стоимость обучения на некоторых программах теперь приближается к миллиону в год. Также стремятся ценники к миллиону на некоторых программах Высшей школы программной инженерии. В МГУ рост цен по ряду специальностей составил 20%. МИФИ увеличил цены примерно на четверть.

В МФТИ отмечают, что вуз никогда не жил за счет коммерческих студентов, ежегодно на платное отделение поступает не более 15% от общего набора на первый курс.

Ранее депутаты Госдумы решили ввести квоту для вузов на платный набор по ряду специальностей (определять такие специальности будет правительство, сейчас, например, в избытке экономисты и юристы).