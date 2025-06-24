В вузах начнут проводить дни бесплатной юридической помощи

С нового учебного года в ряде вузов каждый месяц должны проводиться единые дни бесплатной юридической помощи. Накануне соглашение о создании такой системы вместе с Российским союзом молодежи, профсоюзом образования и юридическими клиниками подписал Комитет Госдумы по молодежной политике. Сначала новшество применят в Москве.

Партнерами программы стали 22 вуза, которые запустят ее с сентября. Председатель Комитета Артем Метелев говорит, что при нем уже более трех лет работает Центр защиты прав молодежи, куда обращаются студенты. Он работает со 109 вузами из 61 региона. Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова считает, что это полезное дело.

"Теперь каждый студент будет знать, куда обратиться, если нарушены права. Это только начало - строим систему, где молодежь защищена и просвещена", - написал Метелев.