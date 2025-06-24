Мизулина вступилась за школьницу из Екатеринбурга, ЕГЭ которой прошел с кучей нарушений

Руководитель "Лиги безопасного интернета", член Общественной палаты России Екатерина Мизулина вступилась за школьницу из Екатеринбурга, у которой не только экзамен прошел с множеством нарушений, но и апелляционная комиссия отнеслась к подростку с пренебрежением, отказавшись верить ее словам. Подробнее эту историю Мизулина опубликовала в своих соцсетях.

Как рассказала сама школьница, 2 июня она сдавала ЕГЭ по обществознанию. День выдался очень жарким, окна были открыты настежь, а из-за этого экзаменационные бланки и даже паспорт более 20 раз улетали с парты. Но самой поднять их подростку не разрешали, из-за чего ей приходилось подолгу ждать, пока ситуацию исправят проверяющие.

"Каждый раз, когда моя работа и документы покидали меня, я была вынуждена ждать, пока их соберут, покажут в камеру и пересчитают. Процесс "восстановления" моих материалов происходил в порядке живой очереди: сначала помогали тем, кому требовался выход в туалет или дополнительный бланк, и только после этого возвращались к моей проблеме, связанной с постоянно улетающей работой. Очевидно, что такая организация экзаменационного процесса привела к значительным потерям времени и стрессу", - рассказала подросток.

Когда же девушка обратилась с апелляцией в штаб, то столкнулась с "откровенно враждебным отношением". Директор школы №208, где проходил экзамен, заставила исключить из апелляции ряд нарушений, чтобы не портить репутацию учреждения.

"В своей апелляции я подробно описала, как боролась с ветром, как отказывалась закрывать окно из-за невыносимой жары, и как организаторы закрыли дверь в аудиторию за полчаса до окончания экзамена, что, как выяснилось позже, было недопустимо. Кроме того, я указала на допущенную ошибку при заполнении номера дополнительного бланка и на время, затраченное на ее исправление (сначала мы пытались придумать, что делать самостоятельно, потом позвали членов ГЭК, в это время решать работу мне запретили, поскольку написание ответов на дополнительном бланке будет нецелесообразно в случае замены бланка).

В ответ на это мне было предложено добавить в заявление что "все исправили". Все это происходило в атмосфере давления, криков и откровенного раздражения. О какой-либо профессиональной этике в данной ситуации говорить не приходилось: меня довели до слез, упрекнули в том, что я самодурка, сама не знаю чего хочу", - рассказала школьница.

На апелляционной комиссии ситуация была не лучше. Пять человек заявили подростку, что она все придумала, никаких "летающих" бланков не было, как и других нарушений. Предложение самим отсмотреть запись камер проигнорировали, заявив, что пять взрослых людей не могут врать. Протокол, по словам девочки, они также не вели.

Не зная куда обратиться, девушка написала Екатерине Мизулиной, которая посчитала такое отношение к подростку недопустимым. Она сразу обратилась в Роспотребнадзор, который провел проверку и подтвердил факт нарушения со стороны организаторов. Выпускнице разрешили повторно сдать экзамен в резервный день.